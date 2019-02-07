2019-02-07T15:01:12+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали серийного автоугонщика

Мужчина похитил машины на 7 млн рублей [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала угонщикаПолиция задержала угонщикаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Подмосковная полиция задержала в Химках серийного угонщика. Преступник похитил автомобили на семь миллионы рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Злоумышленник, используя специальное оборудование, в ночное время похитил со стоянки на улице Марии Рубцовой автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более 1,7 миллионов рублей. Установлена [его] причастность к совершению четырех аналогичных преступлений на территории городского округа. Общая сумма ущерба составила более семи миллионов рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Похитителем оказался ранее судимый сорокачетрыхлетний житель Шатуры. Его задержали рядом с угнанной машиной и с оборудованием для взлома. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, мужчина находится под стражей, пишет РИАМО.

Серийного угонщика, похитившего авто на 7 млн, задержали в Химках.Подмосковные полицейские задержали в Химках серийного угонщика, похитившего авто на семь миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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