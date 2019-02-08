Пять станций красной ветки метро закроют на неделю

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-08T12:06:00+03:00

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В Москве с 16 по 24 февраля включительно закроют пять станций Сокольнической линии метрополитена. "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" будут недоступны из-за строительства Большой кольцевой линии (БЛК).

Сообщается, что в это время будет строиться северо-восточный участок БКЛ, который пройдет под станцией "Сокольники". По строительным нормам такие работы требуют перекрытия близлежащих станций и прекращения движения поездов.

В обычном режиме красная ветка возобновит работу с понедельника, 25 февраля, 5:30 утра. А на период перекрытия ветки для удобства пассажиров будет запущен компенсационный наземный транспорт. Автобусы маршрута «КП» будут курсировать каждую минуту. Всего на маршруте будет задействовано 230 автобусов, передает сетевое издание m24.ru.

Кроме того, в часы пик интервалы движения троллейбуса №13, который проезжает сразу несколько станций Сокольнической ветки, будут сокращены до 5 минут. А проезд на этом виде транспорта станет бесплатным на всю неделю, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU