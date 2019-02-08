В московском метро тестируют поезда "Москва-2019"

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-08T15:04:39+03:00

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Столичный метрополитен приступил к испытаниям новых поездов «Москва-2019". До конца года планируется запустить 45 инновационных составов.

В новых вагонах будет доработана система электродинамического торможения, используемая сейчас в составах «Москва», перевозящих пассажиров с 2017 года: она обеспечивает плавное торможение всего поезда до его полной остановки, а отсутствие тормозных колодок ощутимо повлияет на плавность движения. Установленные экраны высокого разрешения помогут слабовидящим пассажирам лучше ориентироваться по пути их маршрута.

«После завершения всех испытаний поезда “Москва-2019” начнут перевозить пассажиров. Сейчас мы выбираем несколько линий столичной подземки, на которых можно будет запустить инновационные составы» - сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Также заменят и поручни - теперь они будут в форме шестиугольника, сиденья обобьют мягкой тканью.

ИСТОЧНИК KP.RU