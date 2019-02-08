Число вылетов санитарной авиации в 2019 году планируют увеличить вдвое

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-08T17:08:37+03:00

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Вертолеты санитарной авиации Подмосковья планируют в 2019 году совершить в два раза больше вылетов, чем в 2018 году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это станет возможным благодаря тому, что для Национальной службы санитарной авиации была передана новая партия авиационной техники. Передача состоялась в пятницу, 8 февраля.

«Регион у нас большой. Санитарная авиация – это президентский национальный проект. Работает он у нас с 2017 года. Первые шаги мы делали в 2017 году, тогда было порядка 20 рейсов совершено. В 2018 году уже 250. В 2019 году порядка 500 вылетов запланировано. Это позволяет спасать жизни. Порядка 200-300 человек в 2018 году уже были перевезены, и, значит, спасены жизни», - цитирует главу региона интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При этом Воробьев добавил, что 60% пациентов были доставлены в больницы врачами санитарной авиации после ДТП. А благодаря увеличению числа санитарных вертолетов, в Подмосковье планируется снизить смертность на дорогах, ведь для людей, получивших при столкновении серьезные травмы, порой важна каждая минута.

ИСТОЧНИК KP.RU