2019-02-08T17:51:52+03:00
Общество

Киты северных морей под угрозой

Норвежские китобои, которые ежегодно уничтожают свыше 1.000 китов-полосатиков, в этом году получат от своего правительства двойную лицензию на убийство
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Популяция этого вида сегодня находится на грани уничтожения – тем более, что свыше 80% убитых китов являются беременными самками.

Об этом с тревогой рассказывали ведущие российские эксперты и экологи, собравшие пресс-конференцию, приуроченную к Международному Дню защиты морских млекопитающих, который пройдет 19 февраля.

Организаторами пресс-конференции выступили международная ассоциация журналистов-экологов «ЭКО-пресс» и Общественная палата России, также в ней приняли участие эксперты, представители партии «Зеленые» и ведущие независимые экологические организаций России.

Норвегия сегодня убивает китовых в 2 раза больше, чем Япония, Дания и Исландии вместе взятые, и является крупнейшим экспортером китового мяса в мире. Причем, более 80 % убитых китов – это беременные самки: после доблестной «добычи» китов гарпунами, начиненными взрывчаткой, эмбрионы у них вырезают и за ненадобностью выбрасывают в море.

Из всего добытого в Норвегии китового мяса сами норвеги «сьедают» около 50-60 %. Остальное мясо морских млекопитающих является коммерческим продуктом и ходовым, дорогим экспортным товаром - стоимостью до 70 евро за килограмм.

Основные страны-импортеры мяса китов, убитых норвежскими китобоями – это Япония, Исландия, Китай, Дания. Причем, международная торговля продуктами китовых, находящимися под угрозой исчезновения, запрещена Конвенцией о международной торговле видами фауны и флоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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