2019-02-09T10:28:55+03:00
Происшествия

В Москве на проспекте Андропова перевернулся грузовик

Сотрудники МЧС извлекли водителя автотранспорта с помощью специального инструмента [видео]
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В Москве на проспекте Андропова перевернулся грузовикВ Москве на проспекте Андропова перевернулся грузовикФото: скрин с видео
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На проспекте Андропова в Москве перевернулся грузовик. По словам очевидцев, автотранспорт получил сильные повреждения. На месте происшествия работает скорая помощь и спасатели.

Водителя грузовика извлекли из автотранспорта с помощью специального инструмента. Движение на проспекте Андропова сильно ограничено. Водители едут только по одной полосе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года в Москве два человека пострадали в ДТП с трамваем. Авария не отразилась на движении транспорта.

В октябре прошлого года составили рейтинг самых аварийных участков. В Москве больше всего ДТП происходит на МКАД, Варшавке, Дмитровке и Можайском шоссе.

В начале января серьезное ДТП было зафиксировано на Кутузовском проспекте в Москве. В районе Парка Победы столкнулись сразу четыре автомобиля. От удара одна из машин - такси, опрокинулась. Из-за аварии в районе происшествия сразу образовалась сильная пробка.

На проспекте Андропова в Москве перевернулся грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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