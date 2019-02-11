Работу светофоров перенастроили в 20 районах Москвы

11 Февр. 16:15 2019-02-11T16:15:12+03:00

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С начала 2019 года работу светофоров на пешеходных дорогах оптимизировали в 20 районах столицы. В частности, работа регуляторов налажена в Южном Тушино, Дмитровском районе, в Ивановском, Раменки, Пресненском районе, Сокольниках, Дорогомилово, в районе Аэропорт.

Отмечается, что изменения были произведены по просьбам жителей. На некоторых участках дорог была увеличена продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, а на других сокращена продолжительность красного сигнала. В некоторых районах интервал переключения сигнала меняется в зависимости от времени суток.

Например, на пересечении улицы Усиевича с Головановским переулком уменьшили время ожидания зеленого сигнала на 20 секунд — с 65 до 45 секунд. А перейти с Осенней улицы на Крылатскую теперь можно не за 20, а за 25 секунд, пишет РИАМО со ссылкой на mos.ru.

«При оптимизации работы светофоров мы учитываем дорожную обстановку рядом с переходами, чтобы изменения не повлияли на загруженность дорог. После перенастройки устройств двигаться по городу удобно пешеходам, пассажирам городского транспорта и автомобилистам», — цитирует заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU