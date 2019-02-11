Движение по путепроводам в Реутове и Балашихе откроют к осени
До сентября текущего года планируется запустить автомобильное движение по путепроводам в Балашихе и Реутове. В настоящее время строительство дорог идет согласно графику.
«Открыть рабочее движение на объектах планируется до сентября этого года. Готовность строящегося путепровода в Балашихе составляет порядка 65 процентов, а в Реутове – более 40 процентов», – цитирует слова заместителя председателя правительства Московской области Игоря Трескова сетевое издание m24.ru.
Строительство путепроводов ведется в рамках государственной программы. Планируется, что открытие новых дорог улучшит транспортные связи в округах Реутов и Балашиха.
С появлением путепровода в районе станции Реутов будет ликвидировано пересечение железнодорожных путей в одном уровне и обеспечена транспортная связь трассы М-7 «Волга» и Носовихинского шоссе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU