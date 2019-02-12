В Подмосковье из-за долгов по зарплате подчиненные убили начальника

12 Февр. 13:56 2019-02-12T13:56:52+03:00

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Суд в подмосковном Орехово-Зуево арестовал трех мужчин, которые обвиняются в убийстве. По данным следствия, обвиняемые убили предпринимателя, который не платил им заработную плату.

Сообщается, что 22 декабря 2018 года в правоохранительные органы городского округа Ликино-Дулево обратился местный житель с заявлением об исчезновении 30-летнего сына. Он рассказал, что три дня назад, 19 декабря, молодой мужчина уехал из дома, после чего его больше никто не видел.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью сообщили, что стражам порядка удалось задержать подозреваемых. Они сами признались, что 19 декабря, находясь в гражданском боксе, они убили своего начальника, который, ос слов обвиняемых, не платил им деньги за работу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU