Московских водителей накрыло трехметровым фонтаном воды из-под земли
12 февраля для некоторых столичных водителей запомнится необычной аварией. Около десятка автомобилистов оказались под фонтаном воды, который начал бить прямо из-под земли. Необычную аварию записали на видео очевидцы. Ролик оказался в распоряжении kp.ru.
ЧП произошло на Шереметьевской улице Москвы. Очевидцы уверяют, что напор воды был такой силы, что достигал трех метров. Особенно «повезло» тем автомобилистам, которые оказались в опасной близости к эпицентру событий. Они оказались заблокированы в огромной пробке. Сотни машин скопилось на улице, которую заливает водой.
На место оперативно прибыли работники водоканала, они пытаются устранить аварию, но причины случившегося пока установлены.
В Москве напротив дома 37к1 по ул. Шереметьевской посреди проезжей части забил трехметровый фонтан.
Чтобы избежать пробок сотрудники ГИБДД, которые тоже прибыли на место, решили ограничить движение перед поворотом на 14-й проезд Марьиной Рощи. Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU