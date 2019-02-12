Московских водителей накрыло трехметровым фонтаном воды из-под земли

12 Февр. 14:06 2019-02-12T14:06:30+03:00

Трехметровый фонтан начал бить из-под асфальта в Москве. ФОТО: стоп-кадр с видео

Изменить размер текста: A A

12 февраля для некоторых столичных водителей запомнится необычной аварией. Около десятка автомобилистов оказались под фонтаном воды, который начал бить прямо из-под земли. Необычную аварию записали на видео очевидцы. Ролик оказался в распоряжении kp.ru.

ЧП произошло на Шереметьевской улице Москвы. Очевидцы уверяют, что напор воды был такой силы, что достигал трех метров. Особенно «повезло» тем автомобилистам, которые оказались в опасной близости к эпицентру событий. Они оказались заблокированы в огромной пробке. Сотни машин скопилось на улице, которую заливает водой.

На место оперативно прибыли работники водоканала, они пытаются устранить аварию, но причины случившегося пока установлены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/691362" frameborder="0"></iframe> В Москве напротив дома 37к1 по ул. Шереметьевской посреди проезжей части забил трехметровый фонтан.

Чтобы избежать пробок сотрудники ГИБДД, которые тоже прибыли на место, решили ограничить движение перед поворотом на 14-й проезд Марьиной Рощи. Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU