Эксперты подсчитали, как изменились цены с начала года в Подмосковье

13 Февр. 11:59 2019-02-13T11:59:01+03:00

В Мособлстате посчитали как изменятся цены на товары в 2019 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Мособлстат назвал категории товаров, цены на которые выросли больше всего

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Мособлстат поделился исследование цен в регионе. Ценники на товары, которые были установлены в магазинах на конец января сравнили с теми, которые были зафиксированы в декабре 2018 года.

Целый ряд продуктов питания прибавил в цене до 20 процентов. Рост зафиксирован на баранину, мясо кур, крупу гречневую-ядрицу, пшено, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, колбасу вареную, муку пшеничную, сосиски, сардельки, рис шлифованный, соль поваренную, фрукты и овощи.

Больнее всего бьют по карману потребителя помидоры свежие, они прибавили в цене 20,67%. Вторую строчку занимает капуста белокочанная — на 14,02%. Замыкает тройку лидеров репчатый лук - 9,15%. Цена огурцов свежих выросла на 8,97%, а картофеля — на 7,32%.

Но не все так страшно, есть показатели, которые снизились. Несущественно, но цены упали на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% — на 0,56%, сметану — на 0,55%, сахарный песок — на 0,35%, рыбу мороженную неразделанную — на 0,15%.

Цены на бензин АИ-92 и АИ -95 сократились на 0,22% и 0,1%, соответственно. А вот марка АИ-98 подорожала на 0,48%, по дизельному топливу тоже отмечается рост на 0,97%, сообщает телеканал «360».

В конце 2018 года Центробанк спрогнозировал скачок цен в первые месяцы 2019 -го. В марте-апреле инфляция поднимется до 6% годовых. Правда, к концу года опустится до привычных 4%.

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ИСТОЧНИК KP.RU