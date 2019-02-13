В столице из-за снегопада запустили резервный транспорт

13 Февр. 13:36 2019-02-13T13:36:05+03:00

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В Москве пассажиропоток общественного транспорта вырос из-за снегопада. Многие водители согласились отказаться от личных автомобилей и пересели на метро, автобусы и троллейбусы. Всего количество пассажиров увеличилось на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе «Московского транспорта».

Ранее столичных водителей попросили отказаться от лично7го транспорта в пользу общественного, чтобы разгрузить дороги в период непогоды и снизить аварийность. Также автолюбителей предупредили, что на дорогах города будет интенсивно работать коммунальная техника.

«Большое спасибо тем, кто услышал предупреждение о погодных условиях сегодня и выбрал с утра городской транспорт вместо личной машины: с 6:30 утра по 10:00 мы видим рост пассажиропотока в мосметро и наземном транспорте почти на 10%», – цитирует сообщение «Московского транспорта» РИАМО.

При этом для удобства жителей города на улицы столицы вывели около 430 единиц резервных автобусов, электробусов и трамваев. В настоящее время городской транспорт справляется с перевозками. В случае необходимости работу резервного транспорта продлят и на 14 февраля, передает сетевое издание m24.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/691537" frameborder="0"></iframe> Из-за гололеда и аварии встала колонна автобусов, люди вынуждены идти к метро пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU