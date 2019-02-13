В Подмосковье семья слепила снеговика, высотой с двухэтажный дом

13 Февр. 20:44 2019-02-13T20:44:46+03:00

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Этот снеговик может претендовать на рекорд – его высота почти с двухэтажный дом. А слепили его представители большой и дружной семьи Барановых. Десять человек трудились над созданием гиганта и вот теперь он стал местной достопримечательностью Воскресенска.

- Домашние признаются, что лепили снеговика все вместе. Лепили не просто так, а чтобы поучаствовать в конкурсе на канале SlivkiShow. У нас были каникулы, и мы решили поучаствовать, - рассказывает Тимофей Барынин.

Работа удалась на славу. Гигант достигает в высоту 7,5 метров, что примерно два этажа в жилом доме. А на его изготовление ушло две недели.

Обычно снеговика просто катают из снега, но учитывая размеры конструкции, обычный снежный шар бы не выдержал. Поэтому сначала делали кубы, распиливали их на блоки, а после прессовали в тазу. Полученный «стройматериал» устанавливали и укрепляли.

Примерно 40 кубов снега, гордятся работой Барановы. Кстати, сам снеговик внутри пустой, там шахта, чтобы подняться наверх. А бабочку и шляпу вырезали из картона, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

У московского снеговика есть конкурент, его слепили в брянском селе Хотылево. Гигант в высоту около семи метров. На работу ушло восемь дней, пишут создатели огромной снежной фигуры. Снеговика лепили исключительно руками без техники. Если не считать несколько стремянок и санок для того, чтобы поднять снег на следующий уровень.

Гигантский снеговик в Североморске.

ИСТОЧНИК KP.RU