Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-14T12:21:13+03:00

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Московских автолюбителей предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за гололеда и порекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт. С таким обращением к москвичам обратились в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Если не хотите терять время в пробках, то сегодня для вас (работают - прим. ред.) метро, «Мосгортранс» и МЦК. А все потому, что на смену вчерашнему (рекордному) снегопаду пришли заморозки, и на дорогах стало очень скользко. Кроме того, в городе полным ходом идет уборка снега», – приводит сообщение ЦОДД РИАМО.

Кроме того в четверг. 14 февраля, в городе усилен контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, организовано круглосуточное дежурство оперативных служб. Движение спецтехники корректируется, чтобы не мешать пассажирским поездам и электричкам.

Напомним, что в ночь на среду в Москвы выпала треть месячной нормы осадков. Этот показатель стал рекордным для столицы, передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU