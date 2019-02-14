В Подмосковье задержали женщину, ограбившую пенсионера на полмиллиона
В Московской области сотрудники полиции задержали женщину, которая подозревается в ограблении пожилого мужчины. Воровка проникла в квартиру пенсионера и похитила у него все сбережения. Инцидент произошел в подмосковной Ивантеевке.
В полицию обратился сам пострадавший — 79-летний местный житель. Он рассказал, что пока его не было дома, кто-то проник в квартиру в Советском проезде и похитил у него все наличные деньги. Общая сумма материального ущерба составила 450 тысяч рублей.
Вскоре после обращения пострадавшего стражам порядка удалось задержать подозреваемую. В отношении женщины завели уголовное дело о краже. Теперь воровке грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет интернет издание «Подмосковье сегодня».
Сама женщина в настоящее время отпущена под подписку о невыезде, передает сайт «Свободная пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU