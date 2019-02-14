В Подмосковье задержали женщину, ограбившую пенсионера на полмиллиона

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-14T12:54:59+03:00

Воровка проникла в квартиру и похитила все сбережения пожилого мужчины

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В Московской области сотрудники полиции задержали женщину, которая подозревается в ограблении пожилого мужчины. Воровка проникла в квартиру пенсионера и похитила у него все сбережения. Инцидент произошел в подмосковной Ивантеевке.

В полицию обратился сам пострадавший — 79-летний местный житель. Он рассказал, что пока его не было дома, кто-то проник в квартиру в Советском проезде и похитил у него все наличные деньги. Общая сумма материального ущерба составила 450 тысяч рублей.

Вскоре после обращения пострадавшего стражам порядка удалось задержать подозреваемую. В отношении женщины завели уголовное дело о краже. Теперь воровке грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет интернет издание «Подмосковье сегодня».

Сама женщина в настоящее время отпущена под подписку о невыезде, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU