Жители жаловались на кафе "Неолит", где произошла массовая драка, более 50 раз

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-15T10:03:59+03:00

Но власти ничего не могли сделать, как как все боялись хозяина заведения [видео]

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Оказалось, что местные жители давно обходили стороной кафе «Неолит» в Печатниках, где 14 февраля произошла массовая драка и перестрелка. Дело в том, что владелец заведения держал в страхе весь район и найти на него управу не могли ни силовики, ни местные власти.

За последние два года в полицию поступило более 50 официальных обращений по работе данного заведения В основном жаловались на шум, потасовки, громкую музыку. Люди из соседних домов признаются, что нельзя было уснуть. Но за все время никаких мер не приняли. Обращались к главе района, местным депутатам, но и там глухая стена. Некоторые честно признавались: «мы боимся».

Роспотребнадзор во время проверки нашел массу нарушений в работе кафе. «Превышения допустимых значений шума от работы звуковоспроизводящей аппаратуры кафе для ночного времени суток в жилых квартирах», были вопросы к приготовлению пищи и ее хранению, нарушению гигиены. Суд принял решение приостановить работу «Неолита», но вскоре заведение снова распахнуло свои двери, не дожидаясь новых проверок.

- В день, когда все случилось, мне писали о том, что какие-то странные люди приезжают в район с обеда. Люди видели подозрительные машины рядом с этим кафе. Какие-то были тусовки, беготня, суета. Судя по всему, полиция имела представление, что что-то такое происходит. Потому что после перестрелки полиция уж очень быстро приехала. Местные жители и позвонить не успели», — рассказал телеканалу «360» местный активист Рустам Билялов.

15 февраля полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В драке на 1-й Курьяновской улице принимали участие около 20 человек. Один получил ранение из травматического оружия. Пока основная версия следователей – это конфликт на бытовой почве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/691988" frameborder="0"></iframe> Массовая драка с перестрелкой в московском кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU