2019-02-15T12:29:47+03:00
Происшествия

Женщина погибла под колесами иномарки в центре Москвы

Авария произошла на 1-й улице Ямского поля [видео]
Елена АКИМОВА
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Врачи скорой помощи только констатировали смерть пешеходаВрачи скорой помощи только констатировали смерть пешеходаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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15 февраля в центре столицы водитель иномарки сбил пешехода. Под колесами авто оказалась женщина, которая переходила дорогу. Травмы, полученные ею, стали смертельным. Москвичка скончалась на месте происшествия.

Авария произошла на 1-й улице Ямского поля. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Сообщается, что удар был такой силы, что погибшую отбросило от паркетника почти на десять метров.

В ГИБДД отмечают, что женщина переходила дорогу по «зебре», а это значит, что в гибели человека виновен водитель автомобиля.

Движение на данном участке дороги затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные пути для объезда, пишет сайт Дни.ру.

В Москве насмерть сбили пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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