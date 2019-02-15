Женщина погибла под колесами иномарки в центре Москвы
15 февраля в центре столицы водитель иномарки сбил пешехода. Под колесами авто оказалась женщина, которая переходила дорогу. Травмы, полученные ею, стали смертельным. Москвичка скончалась на месте происшествия.
Авария произошла на 1-й улице Ямского поля. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Сообщается, что удар был такой силы, что погибшую отбросило от паркетника почти на десять метров.
В ГИБДД отмечают, что женщина переходила дорогу по «зебре», а это значит, что в гибели человека виновен водитель автомобиля.
Движение на данном участке дороги затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные пути для объезда, пишет сайт Дни.ру.
В Москве насмерть сбили пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU