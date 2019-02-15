Мошенники выманили у московской пенсионерки семь миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-15T12:52:56+03:00

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Сотрудники московской полиции задержали четырех мошенников, которые обманом выманили у пожилой женщины крупную сумму денег. Преступники под видом представителей социальной службы похитили у 75-летней женщины более семи миллионов рублей.

В полицию обратилась сама пострадавшая. Пожилая женщина рассказала, что некоторое время назад ей позвонили неизвестные и сообщили, что ей полагается денежная компенсация за купленные ранее товары. Однако вначале она должна уплатить внушительный налоговый сбор.

Сумма не удивила пенсионерку, и она оформила перевод нескольких миллионов незнакомым людям. Однако после этого мошенники больше не проявлялись. И когда женщина поняла, что никакой компенсации ей не заплатят, она обратилась к стражам порядка, пишет сайт «Свободная пресса».

Вскоре сотрудникам полиции удалось разыскать подозреваемых в мошенничестве. Ими оказались приезжие в возрасте от 29 до 37 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU