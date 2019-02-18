В Подмосковье полицейские задержали банду вымогателей

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-18T12:32:29+03:00

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали воров, которые вымогали у 34-летнего предпринимателя деньги. В обмен они предлагали криминальное покровительство. За свои услуги рэкетиры хотели получить 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

Добавим, что в случае отказа от «сделки» вымогатели грозили предпринимателю физической расправой. После этих угроз мужчина и принял решение обратиться в полицию.

В результате, полиции удалось вычислить и задержать всех участников преступной группы.

«Подозреваемые были задержаны полицейскими в одном из кафе Куровского при передаче требуемой суммы. Ими оказались четверо ранее судимых местных жителей в возрасте от 24 до 33 лет», - цитирует слова главы пресс-службы Татьяны Петровой интернет издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время все задержанные отправлены под стражу. В отношении преступников возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Полиция устанавливает причастность преступной группы к другим аналогичным инцидентам, пишет сайт «Свободная пресса».

Банда рэкетиров вымогала у бизнесмена в Куровском 100 тысяч за криминальное покровительство.Подмосковные полицейские задержали банду рэкитиров, которые вымогали у 34-летнего предпринимателя 100 тысяч рублей за криминальное покровительство.

ИСТОЧНИК KP.RU