На востоке Москвы на проезжую часть обрушился светофор

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-18T14:26:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в понедельник, 18 февраля, на востоке Москвы на проезжую часть упал светофор. Инцидент произошел на Русаковской улице около шести часов утра. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что падение светофора на дорогу не спровоцировало автомобильных пробок. Дело в том, что ранее проезд на Русаковской улице был ограничен из-за временного закрытия участка Сокольнической линии метро, здесь временно не перекрыты три полосы.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спецслужб, которые занялись восстановительными работами. Для обеспечения комфорта и безопасности пешеходов в районе ЧП дежурил «Дорожный патруль», передает РИАМО.

Работы по восстановлению светофора заняли несколько часов. К настоящему моменту специалистам удалось разобраться с поломкой и наладить пешеходное и автомобильное движение, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU