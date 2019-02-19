В честь Дня защитника Отечества Москву украсят около 450 плакатов
На улицах Москвы ко Дню защитника Отечества появится около 450 плакатов с поздравлениями. Их разместят на билбордах, остановках общественного транспорта и афишных тумбах.
Кроме того поздравления появятся на медиафасадах домов №№8 и 28 на Новом Арбате, на здании Центрального телеграфа. А на фасадах домов-книжек на Новом Арбате запустят поздравительные видеоролики.
Как рассказал представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы, первый показ состоится вечером 22 февраля. Видеопоздравления планируется транслировать на протяжении трех дней, передает РИАМО.
Добавим, что в честь праздника 19 столичных парков проведут десятки бесплатных мероприятий. Гостей ждут мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, а также игры в керлинг и лазертаг. В частности, развлекательная программа пройдет в в Парке Горького, "Сокольниках", Перовском парке, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" и других парках, передает сетевое издание m24.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU