2019-02-19T13:08:07+03:00
Москва

В честь Дня защитника Отечества Москву украсят около 450 плакатов

А в столичных парках пройдут бесплатные развлекательные мероприятия
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москву украсят до Дню защитника ОтечестваМоскву украсят до Дню защитника ОтечестваФото: Архив "КП"
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На улицах Москвы ко Дню защитника Отечества появится около 450 плакатов с поздравлениями. Их разместят на билбордах, остановках общественного транспорта и афишных тумбах.

Кроме того поздравления появятся на медиафасадах домов №№8 и 28 на Новом Арбате, на здании Центрального телеграфа. А на фасадах домов-книжек на Новом Арбате запустят поздравительные видеоролики.

Как рассказал представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы, первый показ состоится вечером 22 февраля. Видеопоздравления планируется транслировать на протяжении трех дней, передает РИАМО.

Добавим, что в честь праздника 19 столичных парков проведут десятки бесплатных мероприятий. Гостей ждут мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, а также игры в керлинг и лазертаг. В частности, развлекательная программа пройдет в в Парке Горького, "Сокольниках", Перовском парке, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" и других парках, передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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