2019-02-19T14:27:34+03:00
Происшествия

В Подмосковье продавец обокрала покупателя на 100 тысяч рублей

Полиция задержала воровку [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье полиция задержала продавца за кражу 100 тысяч рублейВ Подмосковье полиция задержала продавца за кражу 100 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники полиции задержали в Подмосковье 30-летнюю женщину, которая обвиняется в краже денег и документов. Подозреваемая работает продавцом и обвиняется в ограблении одного из покупателей.

Сообщается, что женщина, улучив момент, вытащила из сумки покупателя кошелек, кредитную карту и документы, за затем потратила деньги в ювелирном магазине.

«Злоумышленница воспользовалась моментом, когда покупатель выбирала товар, похитила из ее сумки денежные средства, паспорт, сберегательную книжку и банковскую карту с пин-кодом. В дальнейшем правонарушительница в банкомате обналичила 50 тысяч рублей, а также приобрела в ювелирном магазине, произведя оплату банковской картой, две золотые цепочки. Общая сумма материального ущерба составила более 100 тысяч рублей», - цитирует сообщение пресс-службы областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что инцидент произошел еще в августе 2018 года. Сейчас женщину удалось задержать. Воровкой оказалась жительница Тверской области, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Сейчас преступница находится под стражей. Женщине грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет сайт «Свободная пресса».

В МО продавщица на рынке украла кошелёк и карту с пин-кодом.Подмосковные полицейские задержали 30-летнюю продавщицу, которая похитила у покупательницы кошелек и карту с пин-кодом на рынке в Шаховской. https://mosregtoday.ru/sec/prodavshica-na-rynke-mo-ukrala-u-pokupatelnicy-koshelek-i-kartu-s-pin-kodom/

ИСТОЧНИК KP.RU

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