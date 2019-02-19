Сказано – сделано: российские “КамАЗы” добрались до Молдовы

19 Февр. 16:51 2019-02-19T17:04:12+03:00

Пройдя полную техническую инспекцию в Москве, первая партия грузовых автомобилей прибыла в Молдову. Путь был неблизким, автомобили преодолели 6 стран – 2 600 км, но машины проявили себя с лучшей стороны

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Все автомобили, полученные благодаря договоренностям, достигнутым между президентами Молдовы Игорем Додоном и России Владимиром Путиным, многофункциональны. В одном “КамАЗе” сконцентрирована мощность и функциональность сразу трех машин: для очистки снега, для помыва улиц и дорог и для посыпки дорог песком в гололед.

Водители, доставившие “КамАЗы” из Москвы в Молдову, уверяют, что молдавские шоферы будут довольны подарком российской стороны, ведь в автомобиле – все продумано до мелочей: мощный двигатель, способный вытянуть авто на любом бездорожье. При оснащении автомобилей учитывался и необходимый комфорт для водителей. Данная модель гораздо более усовершенствована, в кабине практически не слышно шума и работа будет доставлять сплошное удовольствие, сообщает Accent TV.

Стоит отметить, что ранее президент Игорь Додон обещал, что помощь российских партнеров будет передана в районы и муниципалитеты – туда, где местные власти испытывают острую необходимость в технике для поддержания нормального состояния дорог.

Напомним, в рамках второго официального визита Игоря Додона в Россию лидеры двух государств договорились о снятии на полгода таможенных пошлин на 5 товарных позиций из Молдовы. По итогам договоренностей, достигнутых Игорем Додоном и Владимиром Путиным 12 КАМАЗов были подарены Российской Федерацией - Молдове. Специализированная техника было предоставлена на безвозмездной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU