Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы из московского кафе
Сразу три человека с ножевыми ранениями оказались в больнице после отдыха в кафе на улице Щекина в Москве. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские, но по словам очевидцев, все пострадавшие сидели за одним столиком.
Недопонимание между отдыхающими возникло около 5 часов утра 20 февраля. Словесный конфликт перерос в драку, у кого-то в руке оказался нож.
- В результате из четырех человек, кто находился в компании, трое получили ножевые ранения. Кто именно был вооружен пока не ясно. Четвертый участник событий сбежал и сейчас он в розыске, - сообщили телеканалу «360» в пресс-службе столичного МВД
17 февраля в московском районе Лефортово неподалеку от Лефортовского парка произошла потасовка со стрельбой. По словам свидетелей, в драке приняли участие около 20 человек. Один из участников получил ранение.
ИСТОЧНИК KP.RU