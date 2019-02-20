2019-02-20T09:19:43+03:00
Происшествия

Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы из московского кафе

Сейчас полиция проверят, что именно случилось в заведении на улице Щепкина
Ася РОМАНЧУК
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После драки в московском кафе три человека попали в больницуПосле драки в московском кафе три человека попали в больницуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сразу три человека с ножевыми ранениями оказались в больнице после отдыха в кафе на улице Щекина в Москве. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские, но по словам очевидцев, все пострадавшие сидели за одним столиком.

Недопонимание между отдыхающими возникло около 5 часов утра 20 февраля. Словесный конфликт перерос в драку, у кого-то в руке оказался нож.

- В результате из четырех человек, кто находился в компании, трое получили ножевые ранения. Кто именно был вооружен пока не ясно. Четвертый участник событий сбежал и сейчас он в розыске, - сообщили телеканалу «360» в пресс-службе столичного МВД

17 февраля в московском районе Лефортово неподалеку от Лефортовского парка произошла потасовка со стрельбой. По словам свидетелей, в драке приняли участие около 20 человек. Один из участников получил ранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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