2019-02-20T14:42:42+03:00
Звезды

Москвичей приглашают на бесплатные экскурсии на ВДНХ

Посетителям расскажут об истории комплекса и проведут по павильонам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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ВДНХ приглашает москвичей на бесплатные экскурсииВДНХ приглашает москвичей на бесплатные экскурсииФото: Алиса ТИТКО
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В четверг, 21 февраля, на ВДНХ отметят Всемирный день экскурсовода. В честь праздника на выставке подготовили серию бесплатных экскурсий по территории и основным экспозициям.

В рамках экскурсионной программы посетители узнают об истории комплекса ВДНХ, вместе с гидами посетят выставки, посвященные литературе и искусству. Завершится экскурсия обзорной прогулкой по центру «Космонавтика и авиация». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Стоит отметить, что для посещения бесплатной экскурсии необходимо заранее зарегистрироваться. Кроме того, всем участникам билеты на входе в павильон придется оплатить. Бесплатным будет только рассказ гида, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

Сообщается, что сбор группы состоится в 13:00 у арки главного входа на ВДНХ. Еще одна интересная экскурсия запланирована на 16.00, во время нее москвичам предложат найти писателя Михаила Булгакова, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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