2019-02-20T19:41:13+03:00
Общество

Прокуратура Москвы напомнила частным управляющим компаниям о жестком наказании за плохую уборку снега с крыш

Проверки зданий проводятся в столице постоянно
Елена НАЗАРОВА
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В управляющих компаниях Москвы систематически проходят проверки зимнего содержания многоквартирных домов, особенно очистки кровель от снега и наледи. Об этом напомнили в прокуратуре Москвы, отметив, что несвоевременная уборка снега с крыш будет жестко наказываться.

Как пояснила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, согласно уголовно-процессуальному законодательству, при наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления, следователь привлекает его в качестве обвиняемого.

«Несвоевременное выполнение такого процессуального действия нарушает права потерпевшего, в данном случае - близкого родственника погибшего, на доступ к правосудию, возмещение морального и материального вреда, причиненного преступлением, и осуществление уголовного судопроизводства в разумные сроки», - отмечает представитель прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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