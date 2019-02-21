2019-02-21T14:32:43+03:00
Москва

Приложение с графиком движения автобусов появится в Подмосковье

Пассажиры смогут узнать график работы автобусов и стоимость проезда
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье появится мобильное приложение для отслеживания общественного тнранспортаВ Подмосковье появится мобильное приложение для отслеживания общественного тнранспортаФото: Денис ТРУДНИКОВ
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У пассажиров «Мострансавто» в Московской области появится возможность отслеживать график движения общественного транспорта. Для жителей региона будет создано специальное мобильное приложение перевозчика, в котором можно узнать как расписание автобусов, так и стоимость поездки. Об этом рассказал генеральный директор автотранспортного предприятия Владислав Мурашов.

«В планах разработка мобильного приложения для пассажиров, в котором будут актуальные данные о графике движения автобусов, времени прибытия на остановочные пункты, стоимости проезда», - цитирует Мурашова РИАМО.

Кроме того, отмечается, что в скором времени будет модернизирован сайт предприятия. Здесь будет собрана вся необходимая для пассажиров информация. Так, местные жители смогут узнать последние новости компании, а также сверить расписание общественного транспорта, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что с 1 января в регионе для удобства пассажиров было запущено 74 новых маршрута общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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