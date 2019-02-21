Приложение с графиком движения автобусов появится в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-21T14:32:43+03:00

Изменить размер текста: A A

У пассажиров «Мострансавто» в Московской области появится возможность отслеживать график движения общественного транспорта. Для жителей региона будет создано специальное мобильное приложение перевозчика, в котором можно узнать как расписание автобусов, так и стоимость поездки. Об этом рассказал генеральный директор автотранспортного предприятия Владислав Мурашов.

«В планах разработка мобильного приложения для пассажиров, в котором будут актуальные данные о графике движения автобусов, времени прибытия на остановочные пункты, стоимости проезда», - цитирует Мурашова РИАМО.

Кроме того, отмечается, что в скором времени будет модернизирован сайт предприятия. Здесь будет собрана вся необходимая для пассажиров информация. Так, местные жители смогут узнать последние новости компании, а также сверить расписание общественного транспорта, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что с 1 января в регионе для удобства пассажиров было запущено 74 новых маршрута общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU