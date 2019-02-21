2019-02-21T14:55:55+03:00
Происшествия

У москвички украли украшение, стоимостью 120 тысяч рублей

Вором оказался 36-летний местный житель
Ася РОМАНЧУК
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В Подмосковье нашли мужчину, который украл украшение, стоимостью 120 тысяч рублейВ Подмосковье нашли мужчину, который украл украшение, стоимостью 120 тысяч рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Московской области обратилась в полицию с заявлением. У девушки украли украшение, стоимость которого составила 120 тысяч рублей.

Полиция начала проводить проверку и вскоре вор был обнаружен. Им оказался местный житель. 36-летний мужчина решил присвоить драгоценность, пока хозяйка не видела.

Теперь мужчине придется отвечать за то, что проник в квартиру, расположенную в микрорайоне Северный подмосковного Красноармейска, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

На него возбудили уголовное дело. За совершенную кражу ему грозит до 10 лет тюрьмы. Пока ведется следствие подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает сайт Dni.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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