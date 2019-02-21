У москвички украли украшение, стоимостью 120 тысяч рублей
Жительница Московской области обратилась в полицию с заявлением. У девушки украли украшение, стоимость которого составила 120 тысяч рублей.
Полиция начала проводить проверку и вскоре вор был обнаружен. Им оказался местный житель. 36-летний мужчина решил присвоить драгоценность, пока хозяйка не видела.
Теперь мужчине придется отвечать за то, что проник в квартиру, расположенную в микрорайоне Северный подмосковного Красноармейска, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
На него возбудили уголовное дело. За совершенную кражу ему грозит до 10 лет тюрьмы. Пока ведется следствие подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает сайт Dni.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU