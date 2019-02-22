Почти 100 процентов подмосковных школьников прошли собеседование по русскому языку

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-22T11:28:25+03:00

Те, кто не смог пройти собеседование по русскому языку, попробую свои силы в резервные дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в испытании приняли участие почти 75 тысяч человек

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В Подмосковье подведены результаты итогового собеседования по русскому языку, которое прошло в школах 13 февраля.

В региональном правительстве отчитались, что участие приняли дети из 1,4 образовательных учреждений - это девятиклассники. Большинство из них показали удовлетворительные знания и будут допущены к государственной итоговой аттестации.

Процент успешных работ – 99,3, а вот оставшиеся 0,7% не смогли справиться с задачей и получили «незачет». Им предстоит пройти повторное собеседование в резервные дни — 13 марта и 6 мая.

За ходом собеседования наблюдали 1349 аккредитованных общественных наблюдателей, сообщает телеканал «360».

Во многих школах учеников готовили к собеседованию заранее, устраивая похожие проверки. например, в Иркутске было аналогичное тестирование, но участие в нем приняли участие политики, бизнесмены, врачи, журналисты. Оказавшись за школьной партой взрослые вспомнили, как это отвечать на вопросы экзаменатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU