В Москве начальник дежурной части МВД Щукино попался на вымогательстве

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-22T15:11:52+03:00

В свободное от работы время он требовал деньги с посетителей торгового центра «Вавилон»

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В столице задержан начальник дежурной части МВД по московскому району Щукино. Сотрудника органов внутренних дел подозревают в вымогательстве денег.

О подробностях случившегося источник в правоохранительных органах рассказал ФАН. Вся история началась немного раньше. В полицию обратились двое молодых людей, которые заявили, что у входа в торговый центр «Вавилон» их остановили двое мужчин. Один их неизвестных ухитрился застегнуть наручники на руке пострадавшего и достал пистолет. Угрожая оружием у жертв стали требовать деньги.

Распутывая данное преступление, полицейские вышли на своего коллегу. Им оказался майор полиции. В свободное от работы время он, вместе с приятелем, пытался «подработать».

У подозреваемого нашли пневматический пистолет Макарова и две пары наручников. Другие подробности происшествия не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU