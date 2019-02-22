В Сети обсуждают избиения собаки в подмосковном приюте для животных
В Интернете обсуждают видеоролик, якобы, записанный в приюте для бездомных животных «Гвардия», который находится в деревне Дивово Сергиево-Посадского района.
Кто-то выложил в общий доступ видеозапись, на которой мужчина пытается несколько раз попасть миской из-под еды в собаку. Животное привязано и убежать не может, но старается увернуться от обидчика. Процедура повторяется несколько раз: мужчина кидает посуду, собака пытается отскочить. После этого человек уходит по делам, оставив животное в покое.
Что именно стало причиной такого обращения не ясно, ролик начинается именно с конфликтного момента.
«Съездим туда с полицией. За плохое отношение к животным сейчас – статья», – цитирует сетевое издание «Подмосковье сегодня» пользователей, оставивших комментарии под видео.
В подмосковом приюте жестоко обращаются с животными.
ИСТОЧНИК KP.RU