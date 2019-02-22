2019-02-22T20:53:38+03:00
Происшествия

В Сети обсуждают избиения собаки в подмосковном приюте для животных

Пользователи призывают сообщить о факте жестокости в полицию [видео]
Елена АКИМОВА
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Пользователи обсуждают в Сети видео жестокого обращения с животным в подмосковном приюте. ФОТО: стоп-кадр с видеоПользователи обсуждают в Сети видео жестокого обращения с животным в подмосковном приюте. ФОТО: стоп-кадр с видео
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В Интернете обсуждают видеоролик, якобы, записанный в приюте для бездомных животных «Гвардия», который находится в деревне Дивово Сергиево-Посадского района.

Кто-то выложил в общий доступ видеозапись, на которой мужчина пытается несколько раз попасть миской из-под еды в собаку. Животное привязано и убежать не может, но старается увернуться от обидчика. Процедура повторяется несколько раз: мужчина кидает посуду, собака пытается отскочить. После этого человек уходит по делам, оставив животное в покое.

Что именно стало причиной такого обращения не ясно, ролик начинается именно с конфликтного момента.

«Съездим туда с полицией. За плохое отношение к животным сейчас – статья», – цитирует сетевое издание «Подмосковье сегодня» пользователей, оставивших комментарии под видео.

В подмосковом приюте жестоко обращаются с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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