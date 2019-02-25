МЦК перевезло более 2,5 млн пассажиров в дни закрытия участка красной ветки метро

СЕГОДНЯ 14:24 2019-02-25T14:24:19+03:00

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С 18 по 22 февраля, в дни закрытия участка Сокольнической линии метро, услугами МЦК воспользовались более 2,56 миллиона человек. Пока поезда не ходили между станциями «Красносельская» и «Бульвар Рокоссовского», ежесуточный рекорд пассажиропотока на Московском центральном кольце обновился несколько раз. Самый большой показатель за день превысил 523 тысячи человек.

Отмечается, что самой популярной станцией у пассажиров в этот период стала «Площадь Гагарина». За пять рабочих дней ее посетили 233,5 тысячи человек. Кроме того востребованными станциями признаны «Ботанический сад» и «Бульвар Рокоссовского». Их посетили 157,3 и 156,8 тысячи человек, передает РИАМО.

Напомним, с 18 по 22 февраля для пассажиров столичного метро были закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Это было связано со строительством новых станций Большого центрального кольца. В результате, 23 февраля станции красной ветки вернулись к привычному режиму работы. Это произошло раньше предполагаемого срока, передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU