В Бразилии боец устроил массовую драку во время соревнований

СЕГОДНЯ 21:15 2019-02-25T21:15:55+03:00

Спортсмен устроил массовую драку на соревнованиях в Бразилии. ФОТО: стоп-кадр с видео

Участник вышел из себя после того, как травмировал колено

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В Бразилии во время турнира по джиу-джитсу BJJ Stars один из участников устроил массовую драку. Эрберт Сантуш бросился и начал бить зрителей. Терпеть выходку спортсмена собравшиеся не стали и ответили Сантушу многочисленными тумаками.

Оказывается, из себя участника вывела травма колена, которую он получил во время схватки с Фелипе Пеньей. Изначально он просто ругался на рефери, а потом пустил в ход кулаки.

jiujitsu_style В Бразилии боец устроил массовую драку во время поединка

Это не первая выходка Эрберта Сантуша, ранее он был замечен в драках и потасовках, пишет сайт Dni.ru.

Ранее массовая драка произошла в Лас-Вегасе, где проводился бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Россиянин победил, проведя удушающий прием в 4 раунде. Однако же, после завершения поединка на арене, где проводились соревнования, вспыхнула большая драка.

ИСТОЧНИК KP.RU