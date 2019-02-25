2019-02-25T21:15:55+03:00
Спорт

В Бразилии боец устроил массовую драку во время соревнований

Участник вышел из себя после того, как травмировал колено
Ася РОМАНЧУК
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Спортсмен устроил массовую драку на соревнованиях в Бразилии. ФОТО: стоп-кадр с видеоСпортсмен устроил массовую драку на соревнованиях в Бразилии. ФОТО: стоп-кадр с видео
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В Бразилии во время турнира по джиу-джитсу BJJ Stars один из участников устроил массовую драку. Эрберт Сантуш бросился и начал бить зрителей. Терпеть выходку спортсмена собравшиеся не стали и ответили Сантушу многочисленными тумаками.

Оказывается, из себя участника вывела травма колена, которую он получил во время схватки с Фелипе Пеньей. Изначально он просто ругался на рефери, а потом пустил в ход кулаки.

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В Бразилии боец устроил массовую драку во время поединка
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Это не первая выходка Эрберта Сантуша, ранее он был замечен в драках и потасовках, пишет сайт Dni.ru.

Ранее массовая драка произошла в Лас-Вегасе, где проводился бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Россиянин победил, проведя удушающий прием в 4 раунде. Однако же, после завершения поединка на арене, где проводились соревнования, вспыхнула большая драка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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