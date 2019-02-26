Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-26T08:25:11+03:00

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Пожар вспыхнул в жилом доме №22 в Переведеновском переулке. В 3:46 сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС. На место отправились несколько пожарных машин.

Оказалось, что горят личные вещи в одной из квартир. Огонь распространился на площади в 10 квадратных метро.

Спасатели вывели из задымленного помещения пять жильцов, среди взрослых был один ребенок. А всего из дома эвакуировали 20 человек. К сожалению, без погибших не обошлось. Один человек скончался. В 04:19 огонь был полностью ликвидирован, сообщает телеканал «360».

В начале февраля в столице случился пожар в старинном жилом доме, стоящем в центре Москвы. Около часа ночи загорелась квартира на пятом этаже. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж. В итоге погибли восемь человек. Кстати, пожар начался из квартиры, которая принадлежит дочери Юрия Башмета.

ИСТОЧНИК KP.RU