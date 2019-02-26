Момент столкновения автобуса со световой опорой в Москве попал на видео

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-26T11:44:01+03:00

Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением из-за лихача на дороге [видео]

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Момент столкновения пассажирского автобуса с мачтой световой опоры в Москве, попал на видео. Авария произошла 25 февраля, но теперь сотрудникам полиции, разбирающимся в происшествии, станет понятнее, из-за чего случилось ДТП.

На кадрах с камер видеонаблюдения, которые расположены возле дома 50 корпус 1 по проспекту Андропова, отчетливо видно, как водитель иномарки Mercedes подрезает автобус. Машина двигается по левому ряду, а потом ее неожиданно бросает вправо. Пытаясь уйти от столкновения, водитель автобуса выворачивает руль, и машина врезается в столб. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщает Пятый канал.

Сайт kp.ru рассказывал про обстоятельства происшествия. легковой автомобиль и автобус столкнулись у дома 50 в Коломенском проезде. Виновником ДТП стал водитель иномарки. Автобус на полном ходу врезался в столб правой стороной.

В Москве автобус врезался в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU