2019-02-26T11:57:44+03:00
Москва

Московских школьников пригласили в Большую арктическую экспедицию

Принять участие в ней смогут 14 учеников
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Московских школьников пригласили принять участие в арктической экспедицииМосковских школьников пригласили принять участие в арктической экспедицииФото: Олег АДАМОВИЧ
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В Москве стартовал проект Большая арктическая экспедиция, в рамках которого столичным школьникам предлагается пройти отборочные испытания и отправиться в Арктику. Чтобы получить место в экспедиции, ученикам необходимо будет победить в викторине.

Отмечается, что попытать счастье и принять участие в викторине может каждый. В режиме онлайн школьникам необходимо будет ответить на ряд вопросов, и после этого они смогут получит сертификат.

После викторины школьников ждет новый отборочный тур. Ребятам предстоит проявить себя во время учебно-тренировочных сборов в Карелии и защитить свои исследовательские проекты «Арктика-2019». В результате, к участию в экспедиции будут допущены 14 учеников. Они смогут присоединиться одному из двух исследовательских отрядов, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

«Наша команда арктических исследователей разделится на два экспедиционных отряда – «Барнео» и «Полюс». Отряду «Барнео» предстоит в Центральной Арктике на российской научной дрейфующей станции Барнео провести ряд опытов и экспериментов, а цель отряда «Полюс» – на лыжах достичь «вершины планеты», – цитирует директора центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвея Шпаро РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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