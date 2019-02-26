2019-02-26T13:55:56+03:00
Общество

На Московском центральном кольце откроют дополнительные торговые павильоны

Точки с прессой и продуктовые магазины появятся на шести станциях
Светлана ВОЛКОВА
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Прибытие поезда на станцию МЦК.Прибытие поезда на станцию МЦК.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пассажирам Московского центрального кольца (МЦК) станет еще удобнее в пути. На некоторых станциях уже работают 29 торговых павильонов с едой, газетами и журналами, цветами. Теперь их станет больше. Столичные власти решили дополнительно открыть на шести станциях МЦК 16 киосков общей площадью около 820 квадратных метров. До конца этого года цветочные и продуктовые магазины, точки с прессой и кафе быстрого питания разместят в вестибюлях станций Стрешнево, Панфиловская, Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская и Измайлово.

«Эти станции - одни из самых востребованных у горожан, ежедневно каждой из них пользуются более 10 тысяч пассажиров», - сообщает сайт мэра Москвы mos.ru.

К торговым павильонам можно пройти свободно. При этом они не мешают спешащим на поезд или пересадку пассажирам.

Напомним, коммерсанты получают места на МЦК в аренду по итогам аукционов на пять или восемь лет. На торги также выставляются салоны оптики и фотобудки. Первыми на станциях МЦК в 2018 году открылись аптеки и кафе с сэндвичами, салатами и чаем-кофе. К концу этого года на кольце будут работать 45 торговых точек. Кроме того, на 22 станциях МЦК можно купить горячие и холодные напитки, снеки еще и в вендинговых автоматах. Их поставили, к примеру, на платформах Деловой Центр, ЗИЛ, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Кутузовская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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