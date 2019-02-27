В Москве 3 марта закроют станции «Саларьево» и «Румянцево»

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-27T14:16:26+03:00

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В воскресенье, 3 марта, в Москве закроют участок Сокольнической линии. Станции «Саларьево» и «Румянцево» не будут работать целые сутки. Это связано с присоединением нового участка линии к общей сетке городского метрополитена.

«Работы специально проведут в выходной день, когда пассажиропоток на станциях минимален. В указанный период поезда Сокольнической линии будут курсировать только между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Тропарево». До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ», – цитирует сообщение пресс-службы городского метрополитена РИАМО.

В обычном режиме красная ветка начнет работать в понедельник, 4 марта в 5:30.

Добавим, что к Сокольнической линии планируется присоединить станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Этот шаг поможет улучшить транспортную ситуацию и даст возможность жителям Троицкого и Новомосковского округов сэкономить на поездках до часа в день. Кроме того ожидается, что после открытия нового участка до «Коммунарки» на 14% снизится нагрузка на станцию «Саларьево», на 22% – на «Теплый Стан» и «Рассказовку», на 15% – на «Бунинскую аллею», пишет сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU