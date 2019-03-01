2019-03-01T07:51:55+03:00
Общество

Движение поездов на участке «Внуково-Солнечная» ограничили из-за повреждения контактного провода

Сейчас составы, следующие по Киевскому направлению, движутся по одному пути
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Движение электричек Киевского направления ограничено из-за повреждения контактного проводаДвижение электричек Киевского направления ограничено из-за повреждения контактного проводаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
Изменить размер текста:

На Киевском направлении Московской железной дороги частично ограничено движение составов. Это произошло из-за того, что был поврежден контактный провод. На месте уже работает ремонтная бригада, а пока все поезда движутся по одному пути. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе МЖД.

- С утра на месте работают бригады энергетиков, — отметили в МЖД.

Допускается, что ремонтные работы незначительно скажутся на графике движения поездов. По данным «Яндекс.Расписания» у многих электропоездов значатся задержки в расписании. С отставанием прибудут электрички из Москвы до Апрелевки, Нары. В обратном направлении – из Бекасова и Малоярославца.

Сайт kp.ru писал, что на Московской железной дороге в пригородных электричках появилось еще сто тысяч мест для пассажиров. Этого удалось достичь благодаря запуску 90 новых составов на восьми направлениях в будние дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24