В Гидрометцентре рассказали, когда в Подмосковье сойдет снег

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-01T12:29:36+03:00

Произойдет это не раньше конца марта

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Календарная весна началась, но это вовсе не означает, что можно прятать сапоги и шапку. Март будет изменчивый, температура воздуха колебаться, а зима никак не хотеть сдавать свои позиции.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что снег в регионе стает только к концу марта – первой декаде апреля.

- Если первый день весны относительно теплый, за окном около ноля, то уже 2 марта снова вернется зимний режим – ночью до минус 10–15 градусов, днем от минус 4 до минус 9. Аналогичный режим сохранится до субботы, только к 3 марта температура воздуха замрет на отметке от минус 1 до минус 3 градусов, а начало новой рабочей недели будет приятным, ожидается оттепель, - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова метеоролога.

В целом март пройдет под знаком колебания температур от + 5…+8 градусов, до -5…-7 градусов. Среднесуточные показатели немного превышают норму, но в целом соответствуют началу весны.

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Весна в Москве уже сейчас

Если очень хочется почувствовать тепло уже сейчас, то это можно сделать в столице. В первую очередь весна заходит в «Аптекарский огород» в Ботаническом саду МГУ. Там уже цветут тюльпаны и подснежники.

На «Городской ферме» на ВДНХ утки уже окружили пруд, в вольере гуляют овечки с новорожденной малышкой Любашей, имя которой москвичи выбирали в соцсетях.

А в зоопарке с 1 марта гулять там теперь можно на час дольше — с 9.00 до 18.00. Первыми вестниками весны стали детеныши, родившиеся у пингвинов Гумбольдта и больших бакланов.

ИСТОЧНИК KP.RU