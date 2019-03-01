Более 5 тысяч родителей сдали ЕГЭ в Подмосковье

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-01T15:30:21+03:00

Совсем скоро ЕГЭ предстоит пройти выпускникам школ,а пока его протестировали на родителях Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Подмосковье подвели результаты Единого государственного экзамена, который сдали родители учеников. Свои силы попробовали более пяти тысяч человек. Взрослые прошли всю процедуру экзамена и поняли, что испытывают дети.

В этом году проверить знания пришли на две тысячи человек больше, чем в прошлом. Данная практика поможет родителям поддерживать детей перед экзаменом, ведь зачастую взрослые нервничают гораздо больше, чем дети.

Кстати, на этот раз предлагались материалы не только по русскому языку, но и по математике. Оба теста были составлены на основе школьной программы.

За парты в Подмосковье сели и знаменитости. Например, в одну из школах видели певицу Анжелику Агурбаш, спортсменку Марию Калмыкову, депутата Госдумы Оксану Пушкину и многих других, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее итоги акции подвели в Северной столице. Сдают петербургские мамы и папы хорошо: в предыдущие годы из полусотни участников экзамен проваливали только двое-трое, при этом были и «стобалльники». В число самых сложных заданий ранее попадали ударения, двойная «н» и эссе.

ИСТОЧНИК KP.RU