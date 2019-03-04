В Москве возле станции метро «Выхино» столкнулись два автобуса

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-04T12:36:37+03:00

В Москве в "Выхино" столкнулись два автобуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Утром в понедельник, 4 марта, возле станции метро «Выхино» на юго-востоке Москвы столкнулись два автобуса. Транспортные средства не смогли разъехаться и один из автобусов врезался в другой неподалеку от входа в столичную подземку на улице Косинской возле дома номер 13.

Как сообщили в ГИБДД, в аварию попали подмосковный рейсовый автобус и столичный автобус «Мосгортранса». К счастью, транспорт двигался на небольшой скорости, и в результате столкновения ни один человек не пострадал.

Отмечается, что последствия аварии были быстро ликвидированы, перекрывать движение в районе происшествия необходимости не было, транспорт ездит в районе «Выхино» в обычном режиме, передает сайт телеканала «Звезда».

На место происшествия прибыли инспекторы ДПС. Им предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU