В Москве возле станции метро «Выхино» столкнулись два автобуса
Утром в понедельник, 4 марта, возле станции метро «Выхино» на юго-востоке Москвы столкнулись два автобуса. Транспортные средства не смогли разъехаться и один из автобусов врезался в другой неподалеку от входа в столичную подземку на улице Косинской возле дома номер 13.
Как сообщили в ГИБДД, в аварию попали подмосковный рейсовый автобус и столичный автобус «Мосгортранса». К счастью, транспорт двигался на небольшой скорости, и в результате столкновения ни один человек не пострадал.
Отмечается, что последствия аварии были быстро ликвидированы, перекрывать движение в районе происшествия необходимости не было, транспорт ездит в районе «Выхино» в обычном режиме, передает сайт телеканала «Звезда».
На место происшествия прибыли инспекторы ДПС. Им предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU