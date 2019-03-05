«Уральские авиалинии» открывают два новых прямых рейса во Францию

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-04T16:25:11+03:00

Летом начнутся полеты в Бордо и Монпелье из Домодедово

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В Бордо полеты начнутся 1 июня и будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам; в Монпелье – 2 июня, рейс будет выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.Пассажирам остается только выбрать свою Францию: атлантическое или средиземноморское побережье.

Бордо считают мини-копией Парижа. Только в отличие от столицы, Бордо находится на Атлантическом побережье. Здесь традиционная французская архитектура, здания из потемневшего песчаника, оцинкованные сине-серые крыши, площадь с водным зеркалом,изысканная кухня и великолепные вина.

Монпелье и регион Лангедок-Камарг - фантастическая возможность открыть для себя новое потрясающее направление. Эта часть Южной Франции до сих пор остается неизведанной. Лазурное побережье, изящные архитектурные ансамбли и памятники стариныздесь уютно соседствуют с современными зданиями, прекрасными ботаническими садами интересными музеями.

Билеты на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

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ИСТОЧНИК KP.RU