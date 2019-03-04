В мартовские праздники парковка в Москве будет работать бесплатно

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-04T16:53:04+03:00

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В мартовские выходные столичные парковки будут работать бесплатно. Предполагается, что это нововведение не повлияет на загруженность дорог у в городе.

Отмечается, что москвичи и гости города смогут бесплатно оставить свой автомобиль на любой улице, включенной в зону городского пространства. Эта акция будет действовать 8 и 9 марта. 10 марта городская паковочная сеть начнет работать в привычном режиме.

«Восьмого марта отмечается Международный женский день. В связи с этим в выходные в столице пройдет множество праздничных мероприятий. Так, 8 и 9 марта горожане смогут припарковать автомобиль рядом с местами гуляний бесплатно», – цитирует заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова РИАМО.

Добавим, что плоскостные парковки со шлагбаумами в праздничные дни будут работать по действующим тарифам.

Власти города просят москвичей быть внимательнее на дорогах и оставлять свои машины только в разрешенных местах, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU