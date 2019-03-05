Восемнадцать московских парков подготовили праздничную программу на 8 марта

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-05T13:37:21+03:00

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Праздничные мероприятия в честь Международного женского дня пройдут в 18 столичных парках. Для посетителей здесь подготовили особую программу, в которую войдут концерты, мастер-классы, экскурсии и многое другое.

Так, в Парке Победы на Поклонной горе установят двухметровую цветочную фотозону, чтобы все гости смогли сделать красивые снимки. В Воронцовском и Таганском парках всем женщинам будут дарить цветы. А в саду имени Баумана пройдет самая яркая ледовая дискотека.

Отмечается, что некоторые парки сделают акцент на спортивных мероприятиях. Так, в «Филях» 8 марта устроят традиционных цветочных забег. Принять участие в трехкилометровом марафоне приглашают всех желающих мужчин. В начале забега они получат букет цветов, который смогут затем подарить любой посетительнице парка. А вот в саду «Эрмитаж» развлечение предложат самим дамам, все посетительницы в этот день смогут попасть на каток совершенно бесплатно, пишет РИАМО.

В Парке Горького в этом году в честь праздника организуют бесплатные пешеходные туры, а в Таганском парке все желающие смогут бесплатно посетить мастер-класс и научиться танцевать кадриль. В Измайловском парке изюминкой праздничной программы станет запуск в небо тысячи светящихся шариков, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU