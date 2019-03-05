Россия разрабатывает новейшие военные спутники-разведчики

СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-05T18:29:56+03:00

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия должна создать современные военные космические аппараты. По его словам, ряд опытно-конструкторских работ по данной тематике уже производится.

«Наша задача - создать современные спутники, способные предоставлять ещё более точные разведывательные и картографические данные», - цитирует его пресс-служба ведомства. При этом Шойгу добавил, что с этой целью ведётся ряд опытно-конструкторских работ.

Американский журнал National Interest, как ранее писал сайт kp.ru, сообщил, что в России действует программа разработки «спутников-убийц», которые могут выводить из строя другие космические аппараты. По словам автора статьи, с 2013 года Россия запустила четыре спутника-инспектора "Космос-2491", "Космос-2499", "Космос-2504" и "Космос-2519", которые в состоянии производить точечные маневры.

ИСТОЧНИК KP.RU