В Москве с 8 по 10 марта ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-05T14:47:30+03:00

Продажа алкоголя в Москве будет ограничена на время празднования 8 Марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили, что на время празднования Международного женского дня в столице будет ограничена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре.

«В местах массовых мероприятий будет ограничена продажа алкоголя в рамках профилактики правонарушений, чтобы избежать лишней агрессии. Алкоголь наносит вред не только окружающим. Человек сам себе, в первую очередь, может нанести вред», - сказали в пресс-службе», - цитирует сообщение пресс-службы столичного департамента Агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, ограничение затронет не только продажу алкоголя, но и напитков в стеклянной таре в кафе, ресторанах и магазинах, которые расположены рядом с местами празднования. В пресс-службе также добавили, что данная мера является традиционной в дни праздничных массовых мероприятий.

Россияне в 2019 году в связи с празднованием 8 Марта будут отдыхать три дня - с 8 по 10 число.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в новогодние праздники в Москве была также ограничена продажа алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре. Такие меры были приняты в рамках предотвращения травматизма и для профилактики противоправных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU