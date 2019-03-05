В Москве глава управы района Выхино-Жулебино покинул свой пост

СЕГОДНЯ 22:25 2019-03-05T22:25:02+03:00

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Глава управы района Выхино-Жулебино в Москве Сергей Зотов освобожден от занимаемой должности. Как значится в соответствующем распоряжении, он уволился по собственному желанию. Документ 5 марта подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Освободить Зотова Сергея Юрьевича от замещаемой должности главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-Ф3 "О государственной гражданской службе Российской Федерации", - значится в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии Москвы.

Сегодня же мэр Москвы Сергей Собянин освободил Коваля Максима Борисовича и Кузнецову Ирину Михайловну от замещаемых должностей заместителя префекта Восточного административного округа города.

Ранее с занимаемых должностей были уволены руководители управ двух районов столицы - Дорогомилово и Тропарево-Никулино. Речь об Алексее Чепикове и Андрее Обухове. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте мэрии еще 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU