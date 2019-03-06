В Подмосковье покупатель спас магазин от ограбления

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-06T14:59:27+03:00

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В подмосковном Егорьевске посетитель магазина помог сотрудникам задержать вооруженного грабителя. Пока продавцы вызывали сотрудников полиции, отважный посетитель скрутил вора и удерживал его до приезда стражей порядка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник в маске зашел в продуктовый магазин в 3-м микрорайоне и, угрожая пистолетом кассиру, потребовал денежные средства. В этот момент один из посетителей попытался остановить правонарушителя и начал его удерживать, а работники супермаркета вызывали полицию», - цитирует сообщение областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли у него пневматический пистолет. Арестованным оказался 33-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU