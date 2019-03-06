2019-03-06T16:35:48+03:00
Происшествия

Пенсионерка погибла при пожаре в Подмосковье

ЧП случилось в поселке Дубровицы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В подмосковном пожаре погибла 92-летняя пенсионеркаВ подмосковном пожаре погибла 92-летняя пенсионеркаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В подмосковном Подольске во время пожара погибла пожилая женщина. Ее тело во время тушения огня обнаружили сотрудники пожарной службы. Женщина жила в поселке Дубровицы городского округа Подольск.

Сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома поступило утром в среду, 6 марта. Пожарные добрались до места происшествия буквально за 10 минут, еще около получаса у них ушло на полную ликвидацию огня. Отмечается, что когда спасатели подъехали к горящему дому, огонь уже охватил всю квартиру, в помещении горела мебель. Однако на тот момент не все жильцы успели покинуть помещение.

Пожарным удалось вывести из горящего дома 10 человек. Однако в доме погибла 92-летняя пенсионерка. Женщина скончалась еще до прибытия бригады, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что для ликвидации пожара было задействовано два звена газодымозащитной службы, три автомобиля пожарной службы и 17 человек, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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